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Сбер объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СберСпасибо станет проще и выгоднее — без уровней и условий.

Сбер реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности СберСпасибо.

Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начисляются моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок.

Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.

Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновленной программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

"Сейчас СберСпасибо — самая большая программа лояльности в стране. Ее участники — почти 80 млн человек. Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнёров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Подробнее о новых правилах — на сайте программы лояльности или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Гид потребителя

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