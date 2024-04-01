Сбер объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности

СберСпасибо станет проще и выгоднее — без уровней и условий.
Сбер реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности СберСпасибо.
Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.
За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начисляются моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок.
Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.
Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновленной программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.
"Сейчас СберСпасибо — самая большая программа лояльности в стране. Ее участники — почти 80 млн человек. Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнёров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Подробнее о новых правилах — на сайте программы лояльности или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.