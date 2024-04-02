Владелец "ушедшего под землю" авто подаст в суд в Самаре

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В Самаре должны разобрать в суде ситуацию с провалом автомобиля "под землю". Легковушка провалилась в яму в луже 26 марта. Как рассказывает автоюрист Сергей Кайзеров, это случилось в пос. Зубчаниновка на ул. Цеховая. Водитель намерен судиться и для этого обратился к адвокату.

Фото: Сергей Кайзеров