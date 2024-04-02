Владелец "ушедшего под землю" авто подаст в суд в Самаре

В Самаре должны разобрать в суде ситуацию с провалом автомобиля "под землю". Легковушка провалилась в яму в луже 26 марта. Как рассказывает автоюрист Сергей Кайзеров, это случилось в пос. Зубчаниновка на ул. Цеховая. Водитель намерен судиться и для этого обратился к адвокату.
"Теперь необходимо оценить ущерб, определиться с ответчиками и взыскать ущерб, полученный в результате ДТП, с ответственных лиц", — рассказал Сергей Кайзеров.
По словам юриста, положительная практика уже есть. Пока не уточняется, кто должен будет отвечать по иску — чиновники или подрядчик, обслуживающий дороги в Кировском районе Самары.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !