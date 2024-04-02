Самарские таможенники предотвратили вывоз табуна лошадей в Казахстан

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Орск пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан 20 голов лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

У перевозчика отсутствовали ветеринарные сертификаты и документы на перевозку животных. Нарушитель и груз были переданы должностным лицам Управления Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия решения.

Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки". Все задержанные животные были возвращены в Башкортостан.