Самарские таможенники предотвратили вывоз табуна лошадей в Казахстан

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Орск пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан 20 голов лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
У перевозчика отсутствовали ветеринарные сертификаты и документы на перевозку животных. Нарушитель и груз были переданы должностным лицам Управления Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия решения.
Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки". Все задержанные животные были возвращены в Башкортостан.
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то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !