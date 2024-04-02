Новикомбанк помог предприятиям Ростеха сэкономить более 7 млрд рублей в 2023 году

Новикомбанк обеспечил предприятия, входящие в контур Госкорпорации Ростех, льготным финансированием на общую сумму свыше 95 млрд рублей по итогам прошлого года. Поддержка опорного банка Ростеха позволила организациям сократить расходы на банковское сопровождение на 7,2 млрд рублей.

В течение 2023 года по согласованию с основным акционером Новикомбанк направлял ресурсы на реализацию девяти собственных льготных программ финансирования промышленности, а также помогал корпоративным клиентам воспользоваться мерами господдержки. Общий объем сделок, реализованных банком в сотрудничестве с институтами развития группы ВЭБ.РФ, превысил 100 млрд рублей. В частности, Новикомбанк финансирует проекты промышленных предприятий по производству приоритетной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы — проекта Минпромторга России при участии Фонда развития промышленности (ФРП) и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Благодаря этой работе предприятиям, входящим в бюджетный контур Ростеха, удалось сэкономить значительные средства на банковском сопровождении. Также отдельные компании, работающие в приоритетных для государства отраслях, смогли высвободить средства за счет заморозки базовой ставки уровне 8,5% годовых. Сэкономленные средства направляются на реализацию инвестпроектов по производству приоритетной продукции, в том числе для импорта.

Помимо этого, Новикомбанк профинансировал затраты на исполнение контрактов по опережающему производству электронной базы, обеспечил льготное финансирование производства экспортной продукции гражданского назначения и принял участие в реализации проектов по цифровой трансформации РФ.

Новикомбанк постоянно прорабатывает возможности присоединения к различным льготным программам, что позволяет предприятиям не только снижать стоимость привлекаемых ресурсов, но и высвобождать средства для инвестиций.