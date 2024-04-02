В Сбере можно открыть вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ

Новый продукт "Ключевой Сохраняй" доступен клиентам с пакетами услуг СберПервый и Sber Private Banking.
Сбер запускает новый продукт для состоятельных клиентов, которым они давно интересовались, — вклад "Ключевой Сохраняй". Он доступен клиентам с пакетами услуг СберПервый и Sber Private Banking. Ставка по вкладу привязана к значению ключевой ставки Банка России.
Новый продукт защищает клиентов от процентного риска и позволяет не перекладывать средства из одного вклада в другой при существенном изменении ключевой ставки. Минимальный размер вклада — 1 млн рублей. Открыть его можно только в отделении банка, а узнать подробности — у персонального клиентского менеджера.
Состоятельным клиентам Сбера также доступны "Накопительный счет Лидер" и "Private Накопительный счет", которые отлично работают вместе с выгодной картой в пакетах услуг СберПервый и Sber Private Banking. Такие счета пользуются большой популярностью. Можно открыть несколько счетов для разных целей.
Накопительные продукты Сбера востребованы среди состоятельных клиентов благодаря своей высокой доходности.
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