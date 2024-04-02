16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Банки Финансы

ВТБ: в 2024 году до 70% новых автомобилей в России могут быть проданы в кредит

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По прогнозам ВТБ, в 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 пп и приблизится к рекордным 24%. Наибольший рост произойдет в сегменте новых машин, где в рамках автокредитования могут быть проданы до 70% машин. Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку ЦБ РФ, стимулировать спрос физлиц будут совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка.

В 2024 году продажи автомобилей в кредит на российском авторынке продолжат расти несмотря на ужесточившуюся политику регулятора. Наиболее выраженная динамика будет наблюдаться в сегменте новых машин. По оценкам ВТБ, здесь доля сделок с привлечением заемных средств вырастет более чем на 19 пп и подберется к отметке 70%. Драйверами выступят совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка. Рост произойдет и на фоне увеличения ассортимента машин, которая стимулирует заемщиков возвращаться к ранее отложенным сделкам.

На рынке авто с пробегом, по оценке ВТБ, доля кредитных продаж за год вырастет примерно на 3 пп, до 13%. Такой рост обеспечит увеличение числа банковских программ для покупки подержанных машин и дилеров, реализующих авто с пробегом. Среди других факторов — ужесточившаяся риск-политика регулятора по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов.

"На фоне постепенного восстановления авторынка и комплексной поддержки заемщиков в прошлом году доля кредитных продаж на рынке новых авто превысила рекордные 50%. Мы ожидаем, что в этом году рекорд будет обновлен несмотря на ужесточившуюся политику регулятора и увеличившиеся ставки по базовым программам банков. Уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, и прежде всего — по новым автомобилям, превысив 65%. Конечно, сегмент "разогрелся" из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются. Тем не менее, по нашей оценке, высокий спрос заёмщиков на автокредитование обеспечат совместные программы банков и производителей и господдержка", — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

По данным ВТБ, на фоне роста цен на машины продолжает увеличиваться и средняя сумма одного автокредита. По итогам марта на первичном рынке она составила 1,4 млн рублей (+ 5,2% к результату февраля). На рынке авто с пробегом средний "чек" достиг 1,55 млн рублей, увеличившись за месяц на 7%. Одновременно банк фиксирует "удлинение" сроков автокредитов. По итогам первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок — 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 пп, примерно сопоставимо сократилась доля пятилетних автокредитов. Такую динамику ВТБ связывает со стремлением заемщиков получить более низкий платеж на фоне высокой ключевой ставки и стоимости автомобилей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5