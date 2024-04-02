Заверенные государственные справки теперь можно получить в офисах Сбера

Это семь видов документов из Социального фонда и ФНС.

В офисах Сбера по всей стране можно бесплатно получить заверенные справки из Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС). Клиентам Сбера доступны выписки о назначенных мерах социальной поддержки, об остатках материнского капитала, по доходам и страховым взносам, из электронной трудовой книжки, из Социального фонда, а также справки о размере пенсии на конкретную дату и о статусе предпенсионера.

Сбер включён в число организаций, которые получили право заверять такие документы. Ранее эти заверенные документы можно было получить только в самих госорганах или в МФЦ.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать справку или выписку в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн ("Все сервисы" — "Госуслуги" — "Все справки"). Через несколько минут она появится в разделе "История операций". Документ содержит усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего ведомства. Заказ таких справок стал возможен благодаря интеграции СберБанк Онлайн с порталом Госуслуг.

В офисе документ распечатают и поставят на него печать банка — он будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ или бумажный аналог, выданный в МФЦ.

"Несмотря на цифровизацию многих процессов, в ряде случаев людям по-прежнему нужны бумажные справки и документы. Например, для назначения пособий или получения льгот, оформления визы для поездки за рубеж требуется предоставить бумажные оригиналы. Теперь этот процесс благодаря Сберу стал ещё проще и быстрее, ведь получить их можно в тысячах офисов банка по всей стране. Мы делаем наши офисы ближе к людям, наполняя их ассортимент полезными нефинансовыми сервисами. Наш следующий шаг — это предоставление в офисах выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заверенной печатью. Такая выписка содержит информацию о правах собственности на недвижимость. Она нужна для подтверждения факта владения недвижимостью при ее продаже или, например, регистрации по месту жительства. В этом году такую выписку можно будет получить и у нас", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.