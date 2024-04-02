Пять автомобилей столкнулись под Самарой

Во вторник, 2 апреля, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:25 38-летний водитель Nissan Qashqai напротив дома № 12 по пр. Победы выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chevrolet отбросило ехавший сзади Renault Logan. При этом Nissan врезался в другой Renault Logan и Lifan.

В аварии пострадал водитель Chevrolet Lacetti. Его госпитализировали.

Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался.