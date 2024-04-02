Пять автомобилей столкнулись под Самарой

Во вторник, 2 апреля, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:25 38-летний водитель Nissan Qashqai напротив дома № 12 по пр. Победы выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 56-летнего мужчины. От удара Chevrolet отбросило ехавший сзади Renault Logan. При этом Nissan врезался в другой Renault Logan и Lifan.
В аварии пострадал водитель Chevrolet Lacetti. Его госпитализировали.
Мужчина, управлявший Nissan Qashqai, от медицинского освидетельствования отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!