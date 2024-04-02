Сбер рассказал самарским предпринимателям о технологических тенденциях в бизнесе

В рамках встречи собственники компаний также рассмотрели основные инструменты по цифровизации бизнес-процессов.

Сбер провёл в Самаре конференцию "Технологические тенденции в бизнесе". В рамках мероприятия эксперты банка, СберАналитики и Сбер Бизнес Софт рассказали предпринимателям о том, какие возможности предоставляет цифровизация бизнес-процессов, как искусственный интеллект может повысить эффективность предприятия, а также о том, какие мировые и российские техно-тренды можно применять в деятельности компаний.

Спикеры конференции поделились с участниками опытом цифровой трансформации Сбера, кейсами прикладного применения Ai-технологий и примерами внедрения онлайн-отчётности в деятельности различных предприятий. Очно участие в конференции приняли порядка 100 представителей среднего и крупного бизнеса Самарской области.

"Мир вокруг нас стремительно меняется. Важно не просто обладать самой свежей информацией о рынке, но и понимать, какие инструменты помогут улучшить бизнес-процессы. Технологические сервисы, о которых мы говорили сегодня, уже активно используются в различных сферах экономики и помогают предпринимателям оптимизировать процессы, принимать стратегические решения и снижать издержки. Например, Сбер благодаря использованию искусственного интеллекта сократил время маршрутизации бизнес-клиентов к операторам контакт-центра в 3,5 раза. За 2023 год экономия от этого составила 300 миллионов рублей", - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.