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Происшествия

Обращение самарцев по теме миграции изучат в СК

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центральный аппарат будет доложено о ситуации, связанной с нарушением прав граждан в Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: скрин с видео

"В социальных сетях жители Самары просят принять меры по пресечению противоправных действий мигрантов, проживающих на территории региона и совершающих различные преступления против личности и в отношении детей", - отмечается в сообщении.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить оперативный доклад по ситуации и по доводам инициативной группы.

2 апреля в соцсетях появилось видеообращение граждан, записанное в самарском парке "Дружбы". Десятки человек на фоне церкви обратились к властям с просьбой навести порядок в миграционной сфере. При этом озвучивались общегосударственные проблемы (высокий уровень преступности, формирование анклавов, нежелание интегрироваться в российское общество, исповедование радикальных форм ислама и т.д.), а не самарская специфика.

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