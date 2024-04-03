Обращение самарцев по теме миграции изучат в СК

В центральный аппарат будет доложено о ситуации, связанной с нарушением прав граждан в Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
"В социальных сетях жители Самары просят принять меры по пресечению противоправных действий мигрантов, проживающих на территории региона и совершающих различные преступления против личности и в отношении детей", - отмечается в сообщении.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить оперативный доклад по ситуации и по доводам инициативной группы.
2 апреля в соцсетях появилось видеообращение граждан, записанное в самарском парке "Дружбы". Десятки человек на фоне церкви обратились к властям с просьбой навести порядок в миграционной сфере. При этом озвучивались общегосударственные проблемы (высокий уровень преступности, формирование анклавов, нежелание интегрироваться в российское общество, исповедование радикальных форм ислама и т.д.), а не самарская специфика.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !