На самарца, в упор выстрелившего в соседского пса, не спешат заводить уголовное дело

Домашнего пса Бима убили выстрелом в упор на глазах хозяина в пос. Шмидта в Самаре. Хозяин животного обратился с заявлением в правоохранительные органы, но за месяц так и не получил никакого ответа. На расследовании жестокого убийства собаки настаивают жители Самары и "ФлагманВет", отмечается в сообщении ветеринарного центра.

Трагедия произошла вечером 2 марта в частном секторе поселка Шмидта. Хозяйка спустила с цепи живущего во дворе ее дома пса Бима, чтобы он поиграл с подбежавшей соседской собакой. Животные продолжили игру около калитки дома на глазах женщины и других жителей поселка.

По их словам, вскоре подошел владелец второй собаки и загнал ее за калитку своего дома. Затем вынес из дома ружье и выстрелил Биму в голову в упор. Пока животное билось в судорогах, он стоял рядом, а потом сел в машину и уехал. Свидетели убийства вызвали полицию.

Бима пытались спасти, его экстренно доставили в госпиталь "ФлагманВет". На момент поступления Бим находился в критическом состоянии, температура тела достигла 42,8 градусов, реанимировать его не удалось.

Тело отвезли в Самарскую областную ветеринарную лабораторию на экспертизу, по результатам которой получили заключение: "Смерть животного наступила от травматического разрушения вещества головного мозга, возникшего в результате одиночного диагонально слепого пулевого ранения в голову через правое глазное яблоко".

Все материалы передали в правоохранительные органы для расследования и возбуждения уголовного дела. Но за месяц заявители не получили никакого ответа. Они продолжают настаивать на наказании виновного в убийстве собаки.

"Заявление в полицию подано 2 марта, истекли 30 суток для вынесения постановления об отказе или возбуждении уголовного дела. Заявители не могут получить никакого ответа, потому что участковый все время "занят", - рассказала директор ветеринарного центра "ФлагманВет Инна Тарасенко. - Но есть ли у выстрелившего в собаку разрешение на хранение оружия, и почему он решил, что может использовать его на улице? Не был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с оружием в руках в общественном месте? Почему участковый не хочет это расследовать? Мы просим максимальной огласки и содействия со стороны надзорных инстанций для привлечения убийцы собаки к уголовной ответственности. Его имя, данные автомобиля и прописки известны и переданы правоохранителям".