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Страхование Финансы

Четверть клиентов "Росгосстрах" получают максимальную "скидку" по ОСАГО

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российским автомобилистам 1 апреля уже в пятый раз автоматически пересчитали коэффициенты, позволяющие получить "скидку" при оформлении страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств (ОСАГО). Присваиваемый водителю класс и так называемый коэффициент "бонус-малус" (КБМ) будут действовать в течение года. Как подсчитали в "Росгосстрахе", сегодня 25% клиентов компании имеют 13 класс — это значит, что при оформлении полиса для них будет применен коэффициент 0,46, позволяющий получить максимальную "скидку" в 54% от полной страховой премии по договору. Право на это появляется после 10 лет безаварийной страховой истории — когда водитель не становится виновником ДТП. При этом "аварийных" клиентов, для которых КБМ составляет 3,92, в компании лишь 0,02% от общего числа застраховавших ответственность автомобилистов.

Как показывает статистика страховой компании, самые аккуратные водители, имеющие 13 класс, приобретают ОСАГО от "Росгосстраха" в Московской области, Башкортостане и Пермском крае. В топ-10 регионов по количеству аккуратных и законопослушных водителей вошли Москва, Татарстан, Иркутская, Свердловская и Вологодская области, Санкт-Петербург и Тюменская область.

"Хотя скоринговые модели, применяемые страховщиками для того, чтобы предложить клиенту максимально справедливую цену полиса "автогражданки", учитывают целую совокупность факторов, коэффициент "бонус-малус" остается одним из ключевых в оценке автомобилиста, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — И именно он оказывает существенное влияние на стоимость страховки. Понятно, что для неопытных водителей и автомобилистов, которые часто становятся виновниками ДТП, он выше. Но при этом надо отметить, что количество "аварийных" водителей снижается, в то время как имеющих право на максимальную скидку — растет. Так, в прошлом году 3,6% наших клиентов сменили 12 класс на 13 и, следовательно, тоже воспользовались "скидкой" в 54%. Предполагаем, что и в этом году тенденция сохранится".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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