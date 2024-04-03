Четверть клиентов "Росгосстрах" получают максимальную "скидку" по ОСАГО

Российским автомобилистам 1 апреля уже в пятый раз автоматически пересчитали коэффициенты, позволяющие получить "скидку" при оформлении страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств (ОСАГО). Присваиваемый водителю класс и так называемый коэффициент "бонус-малус" (КБМ) будут действовать в течение года. Как подсчитали в "Росгосстрахе", сегодня 25% клиентов компании имеют 13 класс — это значит, что при оформлении полиса для них будет применен коэффициент 0,46, позволяющий получить максимальную "скидку" в 54% от полной страховой премии по договору. Право на это появляется после 10 лет безаварийной страховой истории — когда водитель не становится виновником ДТП. При этом "аварийных" клиентов, для которых КБМ составляет 3,92, в компании лишь 0,02% от общего числа застраховавших ответственность автомобилистов.

Как показывает статистика страховой компании, самые аккуратные водители, имеющие 13 класс, приобретают ОСАГО от "Росгосстраха" в Московской области, Башкортостане и Пермском крае. В топ-10 регионов по количеству аккуратных и законопослушных водителей вошли Москва, Татарстан, Иркутская, Свердловская и Вологодская области, Санкт-Петербург и Тюменская область.

"Хотя скоринговые модели, применяемые страховщиками для того, чтобы предложить клиенту максимально справедливую цену полиса "автогражданки", учитывают целую совокупность факторов, коэффициент "бонус-малус" остается одним из ключевых в оценке автомобилиста, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — И именно он оказывает существенное влияние на стоимость страховки. Понятно, что для неопытных водителей и автомобилистов, которые часто становятся виновниками ДТП, он выше. Но при этом надо отметить, что количество "аварийных" водителей снижается, в то время как имеющих право на максимальную скидку — растет. Так, в прошлом году 3,6% наших клиентов сменили 12 класс на 13 и, следовательно, тоже воспользовались "скидкой" в 54%. Предполагаем, что и в этом году тенденция сохранится".