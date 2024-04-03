Четверть клиентов "Росгосстрах" получают максимальную "скидку" по ОСАГО

Российским автомобилистам 1 апреля уже в пятый раз автоматически пересчитали коэффициенты, позволяющие получить "скидку" при оформлении страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств (ОСАГО). Присваиваемый водителю класс и так называемый коэффициент "бонус-малус" (КБМ) будут действовать в течение года. Как подсчитали в "Росгосстрахе", сегодня 25% клиентов компании имеют 13 класс — это значит, что при оформлении полиса для них будет применен коэффициент 0,46, позволяющий получить максимальную "скидку" в 54% от полной страховой премии по договору. Право на это появляется после 10 лет безаварийной страховой истории — когда водитель не становится виновником ДТП. При этом "аварийных" клиентов, для которых КБМ составляет 3,92, в компании лишь 0,02% от общего числа застраховавших ответственность автомобилистов.
Как показывает статистика страховой компании, самые аккуратные водители, имеющие 13 класс, приобретают ОСАГО от "Росгосстраха" в Московской области, Башкортостане и Пермском крае. В топ-10 регионов по количеству аккуратных и законопослушных водителей вошли Москва, Татарстан, Иркутская, Свердловская и Вологодская области, Санкт-Петербург и Тюменская область.
"Хотя скоринговые модели, применяемые страховщиками для того, чтобы предложить клиенту максимально справедливую цену полиса "автогражданки", учитывают целую совокупность факторов, коэффициент "бонус-малус" остается одним из ключевых в оценке автомобилиста, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — И именно он оказывает существенное влияние на стоимость страховки. Понятно, что для неопытных водителей и автомобилистов, которые часто становятся виновниками ДТП, он выше. Но при этом надо отметить, что количество "аварийных" водителей снижается, в то время как имеющих право на максимальную скидку — растет. Так, в прошлом году 3,6% наших клиентов сменили 12 класс на 13 и, следовательно, тоже воспользовались "скидкой" в 54%. Предполагаем, что и в этом году тенденция сохранится".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.