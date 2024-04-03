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Страхование Финансы

ВСК признана лучшей страховой компанией России

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной Бизнес-премии Компания | Персона года. Организация признана лучшей в номинации "Страхование" в категории "Финансы".

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Список номинантов формировался на основании данных, предоставленных партнерами премии в формате рэнкингов, анализа деловой прессы, аналитических обзоров и других открытых источников. Победителей выбирало жюри с помощью голосования. В число экспертов входили топ-менеджеры крупнейших инвестиционных групп, бизнес-академий и отраслевых компаний, а также представители органов власти.

Страховой Дом ВСК в очередной раз был признан экспертным сообществом лучшим страховщиком страны. Получение премии стало успешным завершением 3-летнего цикла реализации стратегии компании.

2023 год был успешным для ВСК. Компания продемонстрировала лучшую динамику роста бизнеса среди 5-ки крупнейших страховщиков non-life сегмента. Сборы ВСК составили свыше 117 млрд рублей, а портфель в целом вырос почти на треть. Самый активный рост собранных премий — в 1,5 раза — был зафиксирован в корпоративных видах страхования, в частности в страховании корпоративного имущества и гражданской ответственности, но и розничные виды также показали отличную динамику.

Страховой Дом ВСК более 30 лет выполняет взятые на себя обязательства. Так, в 2023 году компания выплачивала более 133 млн рублей ежедневно.

ВСК — один из лидеров цифровой трансформации страховой отрасли на протяжении многих лет. Важным событием для рынка стали инновационные проекты ВСК, такие как цифровая клиника и использование новейших технологий распознавания повреждений при урегулировании по каско. Также Страховой Дом ВСК первым на рынке реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, а в декабре произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события.

"ВСК уже не первый раз завоевывает звание лучшего страховщика года и для нас, конечно это ценно и важно. Компания уже давно и успешно инвестирует в развитие сервисов, технологичность, удобство коммуникации с клиентами и партнерами. Также важной частью стратегии ВСК является создание комфортной среды для своих сотрудников. И конечно все это способствует бизнес результатам, которые мы достигаем и к которым стремимся — компания растет в 2 раза быстрее страхового рынка. Все это не случайный успех, а результат реализации нашей бизнес-стратегии, очередной 3-летний цикл которой мы успешно завершили в прошлом году и сейчас как раз приступаем к новому этапу. И конечно достижения компании — это результат ежедневного труда десятков тысяч наших сотрудников, агентов, партнеров по всей стране — вместе мы делаем все, чтобы Страховой Дом ВСК и дальше был лучшим", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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