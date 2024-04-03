ВСК признана лучшей страховой компанией России

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной Бизнес-премии Компания | Персона года. Организация признана лучшей в номинации "Страхование" в категории "Финансы".
Список номинантов формировался на основании данных, предоставленных партнерами премии в формате рэнкингов, анализа деловой прессы, аналитических обзоров и других открытых источников. Победителей выбирало жюри с помощью голосования. В число экспертов входили топ-менеджеры крупнейших инвестиционных групп, бизнес-академий и отраслевых компаний, а также представители органов власти.
Страховой Дом ВСК в очередной раз был признан экспертным сообществом лучшим страховщиком страны. Получение премии стало успешным завершением 3-летнего цикла реализации стратегии компании.
2023 год был успешным для ВСК. Компания продемонстрировала лучшую динамику роста бизнеса среди 5-ки крупнейших страховщиков non-life сегмента. Сборы ВСК составили свыше 117 млрд рублей, а портфель в целом вырос почти на треть. Самый активный рост собранных премий — в 1,5 раза — был зафиксирован в корпоративных видах страхования, в частности в страховании корпоративного имущества и гражданской ответственности, но и розничные виды также показали отличную динамику.
Страховой Дом ВСК более 30 лет выполняет взятые на себя обязательства. Так, в 2023 году компания выплачивала более 133 млн рублей ежедневно.
ВСК — один из лидеров цифровой трансформации страховой отрасли на протяжении многих лет. Важным событием для рынка стали инновационные проекты ВСК, такие как цифровая клиника и использование новейших технологий распознавания повреждений при урегулировании по каско. Также Страховой Дом ВСК первым на рынке реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, а в декабре произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события.
"ВСК уже не первый раз завоевывает звание лучшего страховщика года и для нас, конечно это ценно и важно. Компания уже давно и успешно инвестирует в развитие сервисов, технологичность, удобство коммуникации с клиентами и партнерами. Также важной частью стратегии ВСК является создание комфортной среды для своих сотрудников. И конечно все это способствует бизнес результатам, которые мы достигаем и к которым стремимся — компания растет в 2 раза быстрее страхового рынка. Все это не случайный успех, а результат реализации нашей бизнес-стратегии, очередной 3-летний цикл которой мы успешно завершили в прошлом году и сейчас как раз приступаем к новому этапу. И конечно достижения компании — это результат ежедневного труда десятков тысяч наших сотрудников, агентов, партнеров по всей стране — вместе мы делаем все, чтобы Страховой Дом ВСК и дальше был лучшим", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.