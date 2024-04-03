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Новикомбанк повышает ставки по рублевым депозитам

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по рублевым депозитам. Теперь доходность по накопительным продуктам банка достигает 16,5%. Эта мера позволит поддержать интерес действующих вкладчиков, а также привлечь новых клиентов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В Новикомбанке действует несколько линеек вкладов: "Комфорт", "Рост" и "Капитал", а также "Рантье", привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ. "Комфорт" — линейка пополняемых вкладов с возможностью расходования средств. "Рост" подразумевает растущую процентную ставку и ежемесячные выплаты дохода. Вклад "Капитал" рассчитан на высокий процент и выплату дохода в конце срока. У каждой линейки есть также вариант Premium, который предполагает размещение суммы от 3,5 млн рублей.

Основные изменения коснулись вклада "Капитал", ставка по которому теперь будет достигать 16,3%. Вклад "Капитал Premium" позволит получать доходность до 16,5%.

На 1% выросли ставки по вкладам с ежемесячной выплатой и растущими процентами "Рост" и "Premium Рост" при размещении от полугода до года. Актуальная ставка теперь составляет от 12,5% до 13,3% в зависимости от суммы размещения. "Premium Комфорт" теперь будет приносить от 11% до 13% выгоды при размещении на 181 день.

"Условия, которые Новикомбанк предлагает своим клиентам, полностью отражают актуальную ситуацию на рынке. На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16% годовых, ставки по депозитам также остаются на высоком уровне. Для того чтобы стимулировать долгосрочные накопления и в целом предложить наиболее выгодные условия, мы повысили доходность почти всех видов вкладов банка. Изменения не коснулись лишь вклада "Рантье", привязанного к ключевой ставке Банка России", — рассказал директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

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