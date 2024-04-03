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Сбер запустил "Зеленую ипотеку"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По новой программе клиенты получают возможность купить квартиру со скидкой по ипотеке в энергоэффективном доме и оборудовать её умными устройствами компании SberDevices.

Сбер открыл приём заявок по программе покупки жилья в домах, соответствующих стандарту экологического строительства — "Зеленая ипотека". По этой программе клиенты получают возможность купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. Оформить такой ипотечный кредит можно будет как в отделениях Сбера, так и онлайн.

Какие ЖК будут участвовать в программе

Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком "Зелёная ипотека". В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как получить "Зеленую ипотеку"

Клиенту нужно выбрать объект недвижимости со значком "Зеленая ипотека" и подать заявку на Домклик или в отделении банка.

Скидка 0,3 процентных пункта на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в "Условиях ипотеки" (раздел "Ставка").

Условия кредитования по программе:

  • Срок кредитования от 12 до 360 месяцев;
  • Сумма кредита от 300 тыс. до 100 млн рублей;
  • Первоначальный взнос от 15,1% стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

Скидка сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом изменит своё решение и предпочтёт "Зелёную ипотеку" до подписания кредитного договора. Финальные условия кредита определяются при заключении договора.

"Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — "Зелёную ипотеку". Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды. Программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что в совокупности также позволит снизить затраты на коммунальные услуги. Таким образом, "Зелёная ипотека" представляет собой ещё один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 000 рублей для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices, которые помогут сделать квартиру более комфортной, безопасной и позволят эффективно управлять энергопотреблением.

Дисконт по "Зеленой ипотеке" не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.

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