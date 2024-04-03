Страхование глазами молодежи: исследование "Ингосстраха"

Более 60% молодых россиян от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, и более половины удовлетворены их работой — таков основной результат исследования, проведенного "Ингосстрахом" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Исследование показало, что отношение к страхованию среди молодежи на сегодня вполне положительное. Для 18,6% это обоснованный инструмент защиты от опасностей, для 12,1% — средство сохранения имущества. 8,4% участников исследования ценят в страховании возможность обеспечения спокойствия и чувства защищенности, для 7,1% это инструмент защиты жизни и здоровья, а для 1,7% — средство накопления.

При этом 61,1% молодых россиян выразили полное или частичное доверие страховым компаниям. Среди городов с наибольшим уровнем доверия можно выделить Воронеж (75%), Москву (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%). Женщины больше доверяют страховщикам, чем мужчины — 64% против 59% соответственно.

Исследование показало, что более половины опрошенных (57,2%) воспользовались различными видами страховых полисов. Чаще всего страховку приобретают жители Ярославля (81%), Воронежа (70%), Санкт-Петербурга (67%), Тольятти (67%), Москвы (65%), Краснодара (65%) и Самары (62%). О наличии страхового полиса говорят 59% женщин и 56% мужчин.

Большинство опрошенных (50,2%) пользуются страховкой ОСАГО. За страхованием квартиры, дома, дачи и домашнего имущества обращаются 20,3% респондентов. Интерес к кредитному и ипотечному страхованию жизни проявляют 11,1% участников опроса, в то время как 9,2% предпочитают оформить страховку от несчастного случая. Другие виды страхования также имеют свою аудиторию: полис каско используют 8,2%, ДМС — 7,2%, а полис страхования выезжающих за рубеж — 6,8% опрошенных.

Важно отметить, что более половины респондентов (53,8%) выразили удовлетворение от работы страховых компаний.

Желание получить дополнительные знания в области страхования выразили 27,2% опрошенных. В особенности больший интерес к получению страховых знаний проявили молодые жители Оренбурга (92%), Новокузнецка (57%), Кирова (56%), Махачкалы (53%), Астрахани (51%) и Воронежа (50%). Самые популярные темы для обучения — страхование ОСАГО (43,9%), ДМС (20%) и каско (13,8%).

"Ингосстрах" предлагает разнообразные страховые продукты для физических лиц, соответствуя современным требованиями и изменяющимся потребностям клиентов.

"Наша цель — сделать процесс защиты жизни, здоровья и имущества простым и доступным. В "Ингосстрахе" вы можете быстро и без посещения офиса оформить полис онлайн и урегулировать страховой случай через официальный сайт или мобильное приложение. Наши клиенты могут быть уверены, что в случае возникновения страхового случая мы оперативно поможем решить все вопросы", — сообщил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — Исполнительный директор "Ингосстраха".