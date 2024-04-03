Страхование глазами молодежи: исследование "Ингосстраха"

Более 60% молодых россиян от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, и более половины удовлетворены их работой — таков основной результат исследования, проведенного "Ингосстрахом" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Исследование показало, что отношение к страхованию среди молодежи на сегодня вполне положительное. Для 18,6% это обоснованный инструмент защиты от опасностей, для 12,1% — средство сохранения имущества. 8,4% участников исследования ценят в страховании возможность обеспечения спокойствия и чувства защищенности, для 7,1% это инструмент защиты жизни и здоровья, а для 1,7% — средство накопления.
При этом 61,1% молодых россиян выразили полное или частичное доверие страховым компаниям. Среди городов с наибольшим уровнем доверия можно выделить Воронеж (75%), Москву (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%). Женщины больше доверяют страховщикам, чем мужчины — 64% против 59% соответственно.
Исследование показало, что более половины опрошенных (57,2%) воспользовались различными видами страховых полисов. Чаще всего страховку приобретают жители Ярославля (81%), Воронежа (70%), Санкт-Петербурга (67%), Тольятти (67%), Москвы (65%), Краснодара (65%) и Самары (62%). О наличии страхового полиса говорят 59% женщин и 56% мужчин.
Большинство опрошенных (50,2%) пользуются страховкой ОСАГО. За страхованием квартиры, дома, дачи и домашнего имущества обращаются 20,3% респондентов. Интерес к кредитному и ипотечному страхованию жизни проявляют 11,1% участников опроса, в то время как 9,2% предпочитают оформить страховку от несчастного случая. Другие виды страхования также имеют свою аудиторию: полис каско используют 8,2%, ДМС — 7,2%, а полис страхования выезжающих за рубеж — 6,8% опрошенных.
Важно отметить, что более половины респондентов (53,8%) выразили удовлетворение от работы страховых компаний.
Желание получить дополнительные знания в области страхования выразили 27,2% опрошенных. В особенности больший интерес к получению страховых знаний проявили молодые жители Оренбурга (92%), Новокузнецка (57%), Кирова (56%), Махачкалы (53%), Астрахани (51%) и Воронежа (50%). Самые популярные темы для обучения — страхование ОСАГО (43,9%), ДМС (20%) и каско (13,8%).
"Ингосстрах" предлагает разнообразные страховые продукты для физических лиц, соответствуя современным требованиями и изменяющимся потребностям клиентов.
"Наша цель — сделать процесс защиты жизни, здоровья и имущества простым и доступным. В "Ингосстрахе" вы можете быстро и без посещения офиса оформить полис онлайн и урегулировать страховой случай через официальный сайт или мобильное приложение. Наши клиенты могут быть уверены, что в случае возникновения страхового случая мы оперативно поможем решить все вопросы", — сообщил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — Исполнительный директор "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.