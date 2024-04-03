Кирилл Бородачев стал трехкратным чемпионом России

Чемпионат России 2024 года по фехтованию стартовал в пригороде Перми деревне Кондратово. Первую золотую медаль турнира разыграли рапиристы. В третий раз чемпионом страны в этой дисциплине стал самарец Кирилл Бородачев.
В 2023 г. на турнире победил уфимец Владислав Журавлев. В финале он обыграл чемпиона 2021 и 2022 гг. самарца Кирилла Бородачева — 15:14. Сейчас эти фехтовальщики встретились в четвертьфинале. И снова бой завершился со счетом 15:14, только на этот раз сильнее оказался самарский рапирист.
Исход полуфинального боя Кирилла с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом России Тимуром Сафиным также решил один укол, и снова в пользу Бородачева — 15:14.
В "нижней" половине турнирной сетки только один фехтовальщик ранее выигрывал чемпионаты России. Это был Антон Бородачев, завоевавший "золото" в 2019 году. Он и стал вторым финалистом турнира, завоевав это право в непростом бою с ярославцем Александром Сироткиным. Уступая по ходу боя пять уколов — 4:9, Антон все же сумел добиться победы — 15:12.
Таким образом, в споре за золотые медали встретились Антон и Кирилл Бородачевы. Финальный поединок продолжился всего 95 секунд. Инициативу сразу же захватил Кирилл, который повел — 2:0, 7:2, и уверенно довел встречу до победы — 15:5. С дорожки Кирилл сошел уже трехкратным чемпионом России.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!