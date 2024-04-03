Кирилл Бородачев стал трехкратным чемпионом России

Чемпионат России 2024 года по фехтованию стартовал в пригороде Перми деревне Кондратово. Первую золотую медаль турнира разыграли рапиристы. В третий раз чемпионом страны в этой дисциплине стал самарец Кирилл Бородачев.

В 2023 г. на турнире победил уфимец Владислав Журавлев. В финале он обыграл чемпиона 2021 и 2022 гг. самарца Кирилла Бородачева — 15:14. Сейчас эти фехтовальщики встретились в четвертьфинале. И снова бой завершился со счетом 15:14, только на этот раз сильнее оказался самарский рапирист.

Исход полуфинального боя Кирилла с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом России Тимуром Сафиным также решил один укол, и снова в пользу Бородачева — 15:14.

В "нижней" половине турнирной сетки только один фехтовальщик ранее выигрывал чемпионаты России. Это был Антон Бородачев, завоевавший "золото" в 2019 году. Он и стал вторым финалистом турнира, завоевав это право в непростом бою с ярославцем Александром Сироткиным. Уступая по ходу боя пять уколов — 4:9, Антон все же сумел добиться победы — 15:12.

Таким образом, в споре за золотые медали встретились Антон и Кирилл Бородачевы. Финальный поединок продолжился всего 95 секунд. Инициативу сразу же захватил Кирилл, который повел — 2:0, 7:2, и уверенно довел встречу до победы — 15:5. С дорожки Кирилл сошел уже трехкратным чемпионом России.