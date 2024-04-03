16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольга Горшенина вернулась в ГК "Лада" Кирилл Бородачев стал трехкратным чемпионом России ГК "Лада" уступил "Астраханочке" Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогли пробиться в четвертый круг турнира в Майами Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира в Майами

Олимпийские Спорт

Кирилл Бородачев стал трехкратным чемпионом России

ПЕРМЬ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чемпионат России 2024 года по фехтованию стартовал в пригороде Перми деревне Кондратово. Первую золотую медаль турнира разыграли рапиристы. В третий раз чемпионом страны в этой дисциплине стал самарец Кирилл Бородачев.

Фото: Федерация фехтования России

В 2023 г. на турнире победил уфимец Владислав Журавлев. В финале он обыграл чемпиона 2021 и 2022 гг. самарца Кирилла Бородачева — 15:14. Сейчас эти фехтовальщики встретились в четвертьфинале. И снова бой завершился со счетом 15:14, только на этот раз сильнее оказался самарский рапирист.

Исход полуфинального боя Кирилла с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом России Тимуром Сафиным также решил один укол, и снова в пользу Бородачева — 15:14.

В "нижней" половине турнирной сетки только один фехтовальщик ранее выигрывал чемпионаты России. Это был Антон Бородачев, завоевавший "золото" в 2019 году. Он и стал вторым финалистом турнира, завоевав это право в непростом бою с ярославцем Александром Сироткиным. Уступая по ходу боя пять уколов — 4:9, Антон все же сумел добиться победы — 15:12.

Таким образом, в споре за золотые медали встретились Антон и Кирилл Бородачевы. Финальный поединок продолжился всего 95 секунд. Инициативу сразу же захватил Кирилл, который повел — 2:0, 7:2, и уверенно довел встречу до победы — 15:5. С дорожки Кирилл сошел уже трехкратным чемпионом России.

 

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5