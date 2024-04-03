Кэптивное страхование в ипотечном сегменте может привести к стагнации рынка — Роман Фролов на конференции "Ипотечное кредитование в России"

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов на XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" рассказал о вызовах, с которыми столкнулись игроки рынка ипотечного страхования в 2023 году, и поделился с участниками конференции информацией о прикладных решениях Страхового Дома ВСК. В ходе пленарной дискуссии Роман Фролов дал развернутые ответы на вопросы о влиянии на рынок кэптивных игроков, высказал обеспокоенность рисками, которые несёт подобный вектор, а также рассказал об активном участии ВСК в цифровизации отрасли ипотечного страхования.

По оценкам Романа Фролова, ипотечный рынок в прошлом году столкнулся с рядом вызовов. Это сокращение числа потенциальных заемщиков на фоне увеличения ключевой ставки, рост доли кэптивного страхования, который влечет за собой ухудшение конкурентной среды для рыночных компаний.

В сложившейся ситуации ВСК применят стратегию, направленную на привлечение и удержание действующих клиентов. Для этого в компании используют различные инструменты — развивают корпоративные платформы и дополнительные партнерские сервисы, внедряют технологичные решения, такие как искусственный интеллект и Big Data, расширяют продуктовую линейку. Так, в стадии разработки находятся страховые программы для льготной ипотеки — семейной, арктической, дальневосточной и пр. При работе с партнерами ВСК использует собственное ПО — фронт-офисную систему для оформления полисов в режиме "одного окна", интеграции с банками по API-протоколу. Цифровизация страхования — в целом один из ключевых драйверов роста рынка.

"Отраслевые тренды нельзя игнорировать, тотальная цифровизация и оптимизация процессов выключает из конкурентной борьбы игроков, не учитывающих эти тренды в своём продуктовом и технологическом развитии. Хэдлайнером технологических инноваций по праву можно назвать Банк России. Ассоциация ФинТех (АФТ) — это площадка, на которой мы совместно с ЦБ и другими ключевыми игроками финансового рынка активно прорабатываем и пилотируем инициативы по цифровизации клиентского и партнерского пути в ипотечном кредитовании, в том числе активно работаем над процессом обмена данными между банками и страховыми компаниями в рамках концепции открытых API, которую Банк России сейчас внедряет на российском финансовом рынке (АФТ выступает для рынка провайдером этой концепции). Сюда также можно отнести новые инструменты оплаты, которые нацелены на упрощение клиентского пути: Система быстрых платежей, цифровой рубль — мы их активно внедряем и пилотируем. В Страховом Доме ВСК, как одной из системообразующих компаний, мы должны соответствовать всем требованиям, в том числе айти-систем, бэк-систем, операционных процессов. Работа над внедрением передовых технологий как раз и позволяет Страховому Дому ВСК выдерживать конкуренцию в SLA клиентского и партнерского пути. ВСК сохраняет лидерскую позицию среди рыночных — некэптивных компаний", — отмечает Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.