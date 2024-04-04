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Страхование Финансы

ВСК: женщины стали водить на 3% аккуратнее, а лихачи пересели на китайцев

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 1 квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом динамично растет доля дорожных аварий с участием китайских авто.

В первом квартале 2024 года наибольшее число ДТП было зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%), Самарской области (2,5%). Самые дисциплинированные водители проживают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге (доля ДТП в каждом регионе менее 1,5% ДТП).

С начала года также заметно снизилась доля женщин среди виновников ДТП — с 16% в 1 квартале 2023 года до 13% за аналогичный период 2024 года. Не менее 2% дорожных аварий произошли с участием водителей в возрасте 30-40 лет.

Антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился:

  • ВАЗ (18%)
  • Toyota (7,7%)
  • Hyundai (6,7%)
  • Kia (6%)
  • Renault (5%)

При этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП с перечисленными марками — ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время увеличивается аварийность с участием китайских брендов — Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.

Средний размер выплаты по ОСАГО в 1 квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты среди лидеров по аварийности получают владельцы Toyota (почти 83 тыс. рублей в среднем).

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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