ВСК: женщины стали водить на 3% аккуратнее, а лихачи пересели на китайцев

По итогам 1 квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом динамично растет доля дорожных аварий с участием китайских авто.

В первом квартале 2024 года наибольшее число ДТП было зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%), Самарской области (2,5%). Самые дисциплинированные водители проживают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге (доля ДТП в каждом регионе менее 1,5% ДТП).

С начала года также заметно снизилась доля женщин среди виновников ДТП — с 16% в 1 квартале 2023 года до 13% за аналогичный период 2024 года. Не менее 2% дорожных аварий произошли с участием водителей в возрасте 30-40 лет.

Антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился:

ВАЗ (18%)

Toyota (7,7%)

Hyundai (6,7%)

Kia (6%)

Renault (5%)

При этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП с перечисленными марками — ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время увеличивается аварийность с участием китайских брендов — Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.

Средний размер выплаты по ОСАГО в 1 квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты среди лидеров по аварийности получают владельцы Toyota (почти 83 тыс. рублей в среднем).