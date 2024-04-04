ВСК: женщины стали водить на 3% аккуратнее, а лихачи пересели на китайцев

По итогам 1 квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом динамично растет доля дорожных аварий с участием китайских авто.
В первом квартале 2024 года наибольшее число ДТП было зафиксировано в столице (15%), Краснодарском крае (5,2%), Башкортостане (2,9%), Татарстане (2,7%), Самарской области (2,5%). Самые дисциплинированные водители проживают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге (доля ДТП в каждом регионе менее 1,5% ДТП).
С начала года также заметно снизилась доля женщин среди виновников ДТП — с 16% в 1 квартале 2023 года до 13% за аналогичный период 2024 года. Не менее 2% дорожных аварий произошли с участием водителей в возрасте 30-40 лет.
Антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился:
- ВАЗ (18%)
- Toyota (7,7%)
- Hyundai (6,7%)
- Kia (6%)
- Renault (5%)
При этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП с перечисленными марками — ВАЗ на 37%, Renault и Toyota на 29%, Hyundai на 37%, Kia на 42%. В то же время увеличивается аварийность с участием китайских брендов — Geely на 12%, Chery на 30%, Haval на 44%.
Средний размер выплаты по ОСАГО в 1 квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты среди лидеров по аварийности получают владельцы Toyota (почти 83 тыс. рублей в среднем).
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.