ХК "Лада" заключил пробный контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробное соглашение с нападающим Дэниэлом Буцаевым, которое будет действовать вплоть до завершения тренировочного процесса команды в апреле.

Буцаев (09.02.2001, 185-80) является воспитанником ЦСКА, но свою профессиональную карьеру он начал в 2018 году в московском МХК "Динамо". В дальнейшем форвард выступал за нижнекамские "Реактор" и "Нефтехимик", а также за "Химик", "Рубин", "Рязань-ВДВ" и подмосковный "Витязь".

Сезон 2023/2024 Буцаев пропустил по состоянию здоровья.