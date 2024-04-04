ХК "Лада" заключил пробный контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробное соглашение с нападающим Дэниэлом Буцаевым, которое будет действовать вплоть до завершения тренировочного процесса команды в апреле.
Буцаев (09.02.2001, 185-80) является воспитанником ЦСКА, но свою профессиональную карьеру он начал в 2018 году в московском МХК "Динамо". В дальнейшем форвард выступал за нижнекамские "Реактор" и "Нефтехимик", а также за "Химик", "Рубин", "Рязань-ВДВ" и подмосковный "Витязь".
Сезон 2023/2024 Буцаев пропустил по состоянию здоровья.
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