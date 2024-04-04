Просто быть лидером: "Ингосстрах" подвел итоги 2023 года в страховании каско

"Ингосстрах" продолжает быть лидером на страховом рынке по каско: клиенты уже много лет доверяют компании страховую защиту своих автомобилей.

По данным компании, каждый день 2023 года "Ингосстрах" выплачивал своим клиентам 60,5 миллионов рублей по страховым случаям. Количество урегулированных случаев в 2023 году составило более 150 тысяч, в день в компанию заявляли примерно 390 страховых случаев, из них 46% было подано через мобильное приложение IngoMobile.

Больше всего убытков по каско заявляли жители Москвы (54%), Санкт-Петербурга (12%), Приволжского регионального центра (7%), а также Сибирского (6%) и Уральского региональных центров (6%).

В прошлом году в "Ингосстрахе" клиенты приобрели более 560 тысяч полисов каско (количество указано без учета спецпрограмм с ограниченным покрытием). Больше всего их покупали в Москве (более 336 тысяч), Санкт-Петербурге (более 69 тысяч), Свердловской области (более 11 тысяч), Челябинской области и в Республике Татарстан (более 8 тысяч в каждой области).

"Не секрет, что "Ингосстрах" уже многие годы является лидером в страховании каско. Такие высокие показатели достигаются за счет постоянных улучшений наших предложений. Клиенты могут оформить полис онлайн за несколько минут на сайте или в мобильном приложении, приобрести каско в рассрочку, разделив платеж на несколько частей, или собрать полис, как конструктор — выбрать только нужные опции и защиту от рисков. При страховом случае застрахованные могут заявить о нем через приложение и получить направление на ремонт за один рабочий час. Также важное улучшение, которые мы запустили в прошлом году — предоставление оригинальных запасных частей, чтобы автомобили клиентов были отремонтированы по всем стандартам в максимально короткие сроки", — отметил Денис Морозов, директор департамента продаж розничного бизнеса "Ингосстраха".