Просто быть лидером: "Ингосстрах" подвел итоги 2023 года в страховании каско

"Ингосстрах" продолжает быть лидером на страховом рынке по каско: клиенты уже много лет доверяют компании страховую защиту своих автомобилей.
По данным компании, каждый день 2023 года "Ингосстрах" выплачивал своим клиентам 60,5 миллионов рублей по страховым случаям. Количество урегулированных случаев в 2023 году составило более 150 тысяч, в день в компанию заявляли примерно 390 страховых случаев, из них 46% было подано через мобильное приложение IngoMobile.
Больше всего убытков по каско заявляли жители Москвы (54%), Санкт-Петербурга (12%), Приволжского регионального центра (7%), а также Сибирского (6%) и Уральского региональных центров (6%).
В прошлом году в "Ингосстрахе" клиенты приобрели более 560 тысяч полисов каско (количество указано без учета спецпрограмм с ограниченным покрытием). Больше всего их покупали в Москве (более 336 тысяч), Санкт-Петербурге (более 69 тысяч), Свердловской области (более 11 тысяч), Челябинской области и в Республике Татарстан (более 8 тысяч в каждой области).
"Не секрет, что "Ингосстрах" уже многие годы является лидером в страховании каско. Такие высокие показатели достигаются за счет постоянных улучшений наших предложений. Клиенты могут оформить полис онлайн за несколько минут на сайте или в мобильном приложении, приобрести каско в рассрочку, разделив платеж на несколько частей, или собрать полис, как конструктор — выбрать только нужные опции и защиту от рисков. При страховом случае застрахованные могут заявить о нем через приложение и получить направление на ремонт за один рабочий час. Также важное улучшение, которые мы запустили в прошлом году — предоставление оригинальных запасных частей, чтобы автомобили клиентов были отремонтированы по всем стандартам в максимально короткие сроки", — отметил Денис Морозов, директор департамента продаж розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.