Пенсионерке из Тольятти вернут деньги, переведенные мошенникам

Коломенский городской суд Московской области удовлетворил иск о возмещении ущерба тольяттинской пенсионерке. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2023 г. 72-летняя женщина из Тольятти перевела телефонным мошенникам 333 тыс. рублей. Счет, на который ушли деньги, был открыт в одном из банков на имя 32-летнего жителя Коломны.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с требованием к владельцу счета и банку вернуть неосновательно приобретенное имущество и наложить арест на средства ответчика в других финансовых организациях.