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Происшествия

Пенсионерке из Тольятти вернут деньги, переведенные мошенникам

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коломенский городской суд Московской области удовлетворил иск о возмещении ущерба тольяттинской пенсионерке. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2023 г. 72-летняя женщина из Тольятти перевела телефонным мошенникам 333 тыс. рублей. Счет, на который ушли деньги, был открыт в одном из банков на имя 32-летнего жителя Коломны.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с требованием к владельцу счета и банку вернуть неосновательно приобретенное имущество и наложить арест на средства ответчика в других финансовых организациях.

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