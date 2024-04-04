Пенсионерке из Тольятти вернут деньги, переведенные мошенникам

Коломенский городской суд Московской области удовлетворил иск о возмещении ущерба тольяттинской пенсионерке. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2023 г. 72-летняя женщина из Тольятти перевела телефонным мошенникам 333 тыс. рублей. Счет, на который ушли деньги, был открыт в одном из банков на имя 32-летнего жителя Коломны.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с требованием к владельцу счета и банку вернуть неосновательно приобретенное имущество и наложить арест на средства ответчика в других финансовых организациях.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !