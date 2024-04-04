Алексей Лейпи: Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5 до 4,9%

С 5 апреля Сбер снижает размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
"Новый размер компенсационных выплат — от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы", — отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
Напомним, что 28 марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. А с 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.
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