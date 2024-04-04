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Новикомбанк и Республика Татарстан наращивают сотрудничество

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Официальная делегация опорного банка Госкорпорации Ростех во главе с заместителем Председателя Правления Алексеем Кузнецовым обсудила вопросы сотрудничества по улучшению инвестиционного климата с руководством Республики Татарстан. Встречи прошли в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ), генеральным партнером которого выступает Новикомбанк.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В своем обращении к участникам ТЭФ-2024 и к Раису Татарстана Рустаму Минниханову Алексей Кузнецов подчеркнул, что двустороннее партнерство Новикомбанка и Республики позволяет решать важнейшие задачи по развитию региона, поддерживать татарстанскую промышленность, малый и средний бизнес, успешно внедрять программы льготного ипотечного кредитования для населения.

В первый день визита руководство Новикомбанка приняло участие в открытии и деловых мероприятиях форума, ознакомилось с экспозицией.

При участии Промышленного кластера и Торгово-промышленной палаты Республики банк провел круглый стол, посвященный инструментам поддержки при кредитовании промышленных предприятий и малого и среднего бизнеса (МСБ), а также развитию расчетного пространства вне доллара и евро.

Начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров рассказал о мерах господдержки промышленных предприятий. Это, в частности, льготное финансирование инвестиционных проектов производства приоритетной продукции в соответствии с Постановлением Правительства № 295, промышленная ипотека (Постановление № 1570) и другие.

Председатель правления Ассоциации "Промышленный кластер РТ" Сергей Майоров в своем докладе отметил успешное взаимодействие между Новикомбанком и Промкластером, направленное на эффективное использование мер господдержки в целях создания благоприятных условий для развития производства и повышения его конкурентоспособности на рынке.

Теме поддержки субъектов МСБ и льготным программам Новикомбанка было посвящено выступление руководителя направления Департамента малого и среднего бизнеса Алексея Хаёрова. Он рассказал о механизме "зонтичного" поручительства Корпорации МСП и промышленной ипотеке, которая позволяет промышленным предприятиям получать кредиты на приобретение производственных площадей для запуска или расширения бизнеса. Среди собственных программ поддержки компаний МСБ, работающих в сфере госзаказа, Алексей Хаёров остановился на таких востребованных продуктах, как "Экспресс-гарантии", онлайн-решение, обеспечивающее оперативное рассмотрение заявки и ее одобрение за один день, и "Кредит на исполнение контракта для МСП". Также представитель Новикомбанка обратил внимание участников круглого стола на такие удобные продукты, как депозиты с возможностью пополнения и снятия, начисление процентов на неснижаемый остаток на расчетном счете ("НСО с фиксированной ставкой") и возможность организации системы управления ликвидностью предприятия.

Помимо этого, в рамках круглого стола были обсуждены казначейские и платежные операции, а также вопросы организации трансграничных расчетов и взаимодействия торговых партнеров в условиях действующих ограничительных мер.

Новикомбанк — надежный финансовый партнер Республики Татарстан, который принимает активное участие в наращивании ее экономического потенциала. Среди клиентов банка такие ключевые предприятия региона, как "Казанский вертолетный завод", ПАО "КАМАЗ", АО "КАПО-Композит", POZIS и многие другие. В конце 2023 года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает реализацию совместных программ, направленных на развитие социально-экономической сферы и промышленности Татарстана.

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