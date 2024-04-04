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Теперь в СберБанк Онлайн можно обменять валюту по "своему" курсу

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк совершит обмен автоматически, как только курс достигнет указанного значения.

В приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис — "Обмен валюты по моему курсу". Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам Сбера теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый день. Достаточно создать в приложении заявку, указав курс, по которому клиент хотел бы обменять безналичную валюту, и сумму обмена. Банк купит или продаст валюту автоматически, если её цена достигнет указанного значения.

Оставить заявку на обмен просто: нужно найти секцию "Курсы валют" на главном экране приложения СберБанк Онлайн или в разделе "Накопления", нажать "Ещё" и выбрать сервис "Обмен валюты по моему курсу". Единственное, что понадобится, — открытый счёт в нужной валюте: по заявкам клиентам доступен безналичный обмен долларов США, евро и китайских юаней.

Заявки действуют 30 дней, отменить их можно в любой момент. Если за 30 дней желаемое значение не достигнуто, заявка аннулируется и её нужно будет подать заново. Одновременно можно открыть до трёх заявок. Важно: согласно ограничениям Центробанка, снять с валютного счёта можно только рубли.

Функция доступна в веб-версии СберБанк Онлайн и в приложении на смартфонах Android.

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