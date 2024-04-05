Водитель Lada Largus погиб, столкнувшись с двумя фурами в Самарской области

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В четверг, 4 апреля, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области