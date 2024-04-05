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Страхование Финансы

ВСК получил премию за лучший инфоповод 2023 года

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новость о том, что сотрудник Страхового Дома ВСК в одиночку пересек Атлантику на гребной лодке, признана одним из лучших инфоповодов 2023 года. Событие победило в номинации "Финансы" Ежегодного исследования PR-кейсов по данным Медиалогии.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Главным критерием конкурса является медийный вес инфоповода. Он оценивается на основе Медиаиндекса — интегрального показателя, отражающего качественное состояние информационного поля вокруг персоны или события. Приоритет в отборе отдается ярким, инновационным, нестандартным новостям, создавшим резонанс в информационном поле и получившим наибольший отклик в СМИ.

В марте 2023 года Денис Горбылев, вице-президент дирекции по работе с крупными клиентами Страхового Дома ВСК, завершил переход Атлантического океана на океанской гребной лодке. Он прошел более 3,7 тыс. миль за 67 дней совершенно один. Новость об этом событии широко разошлась в прессе и соцсетях: ее охват составил около 25 млн человек, а медиаиндекс — более 2,5 тыс ед.

"Почти три года назад мы поставили на поток генерацию необычных и интересных информационных поводов. Спасибо коллегам, которые ежедневно трудятся над их реализацией. С первых недель видим эффект от этой работы. Ежегодно Медиаиндекс ВСК растет на 10-15% относительно прошлогодних показателей. Добиться такого успеха было бы невозможно без сотен профессиональных, ярких и разносторонне развитых личностей, работающих в ВСК. Без них нереально было бы генерировать интересные и полезные инфоповоды, создавать новые технологии и повышать медийность компании", — отметил Иван Пучков, директор по связям с общественностью Страхового Дома ВСК.

"Инфоповод года" — ежегодный исследовательский проект Медиалогии по оценке главных PR-кейсов прошедшего года на основе данных системы по анализу СМИ. Цель проекта — поиск и награждение наиболее ярких и нестандартных PR-кейсов компаний, создающих резонанс в СМИ.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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