"Ингосстрах" подвел итоги и поделился планами развития своей агентской сети

"Ингосстрах" уделяет большое внимание развитию агентской сети. Агенты помогают компании сохранять лидерские позиции на рынке страхования, оказывая высокий уровень сервиса своим клиентам. "Ингосстрах" решил рассказать об итогах развития агентской сети в прошлом году и планах на 2024 год.
По сравнению с 2022 годом, прирост количества агентов, которые имеют активные продажи полисов "Ингосстраха", в 2023 году увеличился на 8%. Доля сборов агентского канала в розничном бизнесе остается на стабильно высоком уровне — 31%, а доля добровольных видов страхования составляет 49%, что на 2% выше, чем в 2022 году. Уровень пролонгации в агентском канале один из самых высоких: по итогам 2023 года по ОСАГО он составил 74%, по каско — 75%, по ИФЛ — 89%.
"Ингосстрах" успешно выстраивает с агентами долгосрочные отношения. 62% агентов сотрудничают с компанией более 2 лет, 21% работают с компанией 1 год и 17% начали сотрудничество с "Ингосстрахом" менее 1 года назад.
Компания уделяет большое внимание взаимодействию с агентами, повышая удобство основного рабочего инструмента — портала "Ингогейт". Для увеличения продаж на портале был создан раздел с рекомендациями по предложению страховых полисов клиентам. Сейчас в этом разделе тестируются рекомендации, сформированные с использованием моделей машинного обучения. Также реализована витрина баланса — это инструмент, который позволяет агенту видеть свои взаиморасчеты с компанией в режиме онлайн.
По итогам 2023 года "Ингосстрах" перевел на электронный документооборот 95% агентов, которые работают на портале "Ингогейт" — теперь они значительно экономят время и ресурсы, подписывая документы электронной подписью.
Агентам "Ингосстраха" также доступно одно из лучших программ обучения на страховом рынке — в "Школе продаж" компании. Обучения сопровождаются практикой, а проводят их подготовленные тренеры с опытом в продажах. В прошлом году тренеры "Школы продаж" провели более 1,7 тысяч очных и онлайн тренингов для агентов, сотрудников генеральных агентов и кураторов агентов. На этих тренингах пройдено более 27 тысяч обучений. Число агентов, которые побывали хотя бы на одном обучении в течение года составило 12 тысяч человек. Агенты, которые прошли обучение в "Школе продаж" в 2023 году, в среднем показывают высокий прирост по количеству договоров. Например, по страхованию имущества — 140%, что значительно выше, чем агенты, которые не прошли обучение.
В 2023 году для удобства агентов был запущен новый формат обучения —видеоролики по теме работы с агентским порталом "Ингогейт". Формат позволяет агентам в любое время и с любого устройства изучить особенности работы в системе — либо по продукту целиком, либо изучить отдельный фрагмент по нужному вопросу.
"Ингосстрах" постоянно увеличивает географию присутствия и развивает агентскую сеть на территории России. В настоящее время работают более 270 офисов сопровождения агентов, которые предоставляют надежную поддержку и высококачественное обслуживание партнерам, а в 2024 году планируется открыть еще минимум 40 офисов такого формата.
"Страховые агенты — неотъемлемая часть страхового рынка, например, в "Ингосстрахе" агентский канал приносит больше трети розничного портфеля компании. Агентская сеть компании универсальна, помимо розничных продуктов, привычных широкому рынку клиентов, агенты оказывают профессиональную поддержку в выборе страхового покрытия для корпоративных рисков, подбирают медицинскую страховую защиту, помогают клиентам в НЖС.
В 2023 году, в рамках развития агентов, было реализовано множество образовательных программ, открыты новые офисы, внедрены усовершенствования в агентский портал, расширена операционная поддержка, подключены и активно тестируются умные модели для предугадывания потребностей клиентов. По итогам прошлого года "Ингосстрах" досрочно выплатил годовые бонусы агентам, достигшим высоких финансовых результатов, что стало важным признанием их работы и стимулом к дальнейшим достижениям. Отметим, что мы первые из страховых компаний, кто начал выплачивать годовой бонус за 2023 год, когда он еще не закончился.
В 2024 году мы намерены продолжить поддержку, обучение и поощрение агентов, стремясь к достижению новых целей и укреплению лидирующих позиций на рынке страхования", — отметила Карина Елизарова, начальник управления развития агентских продаж "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.