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Открылась регистрация участников форума "Инженеры будущего — 2024"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 апреля открылась регистрация для участников XII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2024", которая продлится до 29 апреля 2024 года.

Инженерный форум состоится с 23 июня по 3 июля на территории базы отдыха "Шахтер", расположенной в Тульской области.

В этом году участников форума "Инженеры будущего" ждет обновленный образовательный блок из 6 кластеров.

"Учебная программа будет направлена не только на приобретение фундаментальных и технических знаний и умений, но и на освоение междисциплинарных компетенций", — прокомментировал первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Традиционные отраслевые направления будут усилены перспективными тематиками, такими как, беспилотные авиасистемы (БАС), квантовые и водородные технологии, цифровые технологии, блокчейн, нейротехнологии, искусственный интеллект и т. д.

Принять участие в форуме "Инженеры будущего" могут молодые специалисты организаций-членов Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в возрасте от 20 до 35 лет.

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, поддерживает инициативы СоюзМаш и Госкорпорации, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий, выступая официальным партнером форума "Инженеры будущего". Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш.

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