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ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 апреля ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки. Заёмщики могут оформить кредиты на прежних условиях.

"IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития нашей экономики. За два года 11 тысяч айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд рублей, кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам. Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных Минцифры РФ компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет установлены требования к ежемесячному доходу: в городах-миллионниках (за исключением Москвы) он должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных — 70 тысяч. В столице минимальная зарплата для получения льготного кредита такими клиентами составляет 150 тысяч рублей в месяц. Получить кредит по IT-ипотеке возможно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации.

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