Правительство увеличило лимит по "Ипотеке для ИТ"

Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе "Ипотека для ИТ" на Домклик. Cтавка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет.

"Сегодня правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по "Ипотеке для ИТ" до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе. Программа популярна среди наших клиентов — с момента ее запуска в мае 2022 года мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 году показатель вырос до 2–3 тысяч", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн рублей — для остальных регионов России.

В рамках программы можно купить квартиру или готовый жилой дом от застройщика или взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

Для участия в программе заёмщик должен работать в компании, которая аккредитована Минцифры РФ, стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.

Подать заявку на получение "Ипотеки для ИТ" можно онлайн на Домклик.