В Самаре госпитализирована девочка, переходившая дорогу в неположенном месте

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В ДТП в Куйбышевском районе попала семилетняя девочка, которая переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области