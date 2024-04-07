Дарья Касаткина вышла в финал турнира в США

Дарье Касаткиной понадобилось 2 часа и 47 минут, чтобы 6 апреля выбить из борьбы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Джессику Пегулу, сообщает Федерация тенниса России.

Дарья сыграет в своем третьем финале в сезоне. Ранее в этом году россиянка выходила в финальную стадию на турнирах в Аделаиде и Абу-Даби.

В случае победы в финале Дарья сможет вернуться в ТОП 10 мирового рейтинга.

Впервые Касаткина играла в финале на турнире в Чарльстоне в 2017 году, где тогда же и завоевала свой первый титул WTA, победив Алену Остапенко.

В финале первой ракетке России предстоит встретиться с недавней чемпионкой на турнире в Майами Даниэль Коллинз.