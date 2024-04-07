Гандоболистки "Лады" проиграли волгоградской "Динамо-Синаре"

В матче за третье-четвертое места Кубка России в Ростове-на-Дону 7 апреля "Лада" проиграла "Динамо-Синаре" из Волгограда — 23:27 (10:13), сообщает Федерация гандбола России.
В середине первого тайма волгоградки создали небольшой гандикап — 8:5. Игроки "Лады" очень старались настичь оппоненток, но в результате на перерыв девушки ушли при том же преимуществе "Динамо" в три гола.
После перерыва тренер "Лады" Дмитрий Тихон применил атаки с дополнительным полевым игроком. Этот ход вкупе с успешностью в завершении лидера тольяттинок Ольги Фоминой помог им приблизиться к "динамовкам" на расстояние одного броска. За 12 минут до финальной сирены на табло горели цифры 20:19 в пользу клуба из Волгограда.
Еще одной трудностью "Динамо" в эти минуты стало удаление Стефании Белолипецкой. Но подопечные Тихона совершили несколько потерь подряд, что вылилось в динамовские контратаки и, как следствие, не только возвращение волгоградской форы к прежней отметке, но и ее увеличение. За семь минут до окончания матча гол Арины Безбабных довел перевес команды Кулешова до максимума — 24:19. На еще одну погоню у "Лады" времени уже не оставалось.
"Динамо-Синара" победило со счетом 27:23 и повторило лучший результат клуба в Кубке России.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!