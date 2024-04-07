Гандоболистки "Лады" проиграли волгоградской "Динамо-Синаре"

В матче за третье-четвертое места Кубка России в Ростове-на-Дону 7 апреля "Лада" проиграла "Динамо-Синаре" из Волгограда — 23:27 (10:13), сообщает Федерация гандбола России.

В середине первого тайма волгоградки создали небольшой гандикап — 8:5. Игроки "Лады" очень старались настичь оппоненток, но в результате на перерыв девушки ушли при том же преимуществе "Динамо" в три гола.

После перерыва тренер "Лады" Дмитрий Тихон применил атаки с дополнительным полевым игроком. Этот ход вкупе с успешностью в завершении лидера тольяттинок Ольги Фоминой помог им приблизиться к "динамовкам" на расстояние одного броска. За 12 минут до финальной сирены на табло горели цифры 20:19 в пользу клуба из Волгограда.

Еще одной трудностью "Динамо" в эти минуты стало удаление Стефании Белолипецкой. Но подопечные Тихона совершили несколько потерь подряд, что вылилось в динамовские контратаки и, как следствие, не только возвращение волгоградской форы к прежней отметке, но и ее увеличение. За семь минут до окончания матча гол Арины Безбабных довел перевес команды Кулешова до максимума — 24:19. На еще одну погоню у "Лады" времени уже не оставалось.

"Динамо-Синара" победило со счетом 27:23 и повторило лучший результат клуба в Кубке России.