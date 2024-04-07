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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Автодор" — 86:71

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетболисты "Самары" в матче Единой Лиги ВТБ 7 апреля победили саратовский "Автодор" со счетом 86:71, сообщает пресс-служба самарской команды.

Пропустив в середине стартового периода удар 0:13, самарцы получили "-15" уже после семи сыгранных минут (5:20). Те же семь минут потребовались им, чтобы настичь гостей: еще в первой четверти Джавонтэ Хокинс и Никола Ребич положили начало погоне, а уже во второй Хейден Далтон точной "трехой" сравнял счет — 29:29. Чуть позже Джастин Роберсон еще одной "трехой" вывел хозяев вперед — 37:35. В перестрелке перед большим перерывом удачливее была "Самара": 44:43 после первой половины.

Роберсон и Загорац в самом начале третьего периода позволили хозяевам немного оторваться — и "Самара" на протяжении всей четверти удерживала преимущество в пять - шесть очков. В четвертой десятиминутке Раде Загорац реализовал "3+1". К середине четверти Никола Ребич двумя подряд попаданиями довел разницу до "+10" (75:65). Не сбавляя оборотов, самарская команда не дала гостям шанса на спасение. А "треха" от Джеймса Томпсона подытожила матч — 86:71.

Регулярный чемпионат "Самара" завершит матчами в Нижнем Новгороде (10 апреля) и Астане (14 апреля).

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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