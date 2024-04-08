В Самарской области из зон подтопления эвакуировано более 80 человек

Прокуроры районов Самарской области продолжают контролировать ситуацию, связанную с подтоплением территорий ряда населенных пунктов, домовладений граждан, жилых домов, автомобильных трасс и низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокуроры выезжают на территории населенных пунктов, подвергшихся подтоплению.
Всего из зон подтопления эвакуировано свыше 800 человек, 62 из которых размещено в пунктах временного размещения, остальным временное жилье предоставлено родственниками и близкими.
Прокуроры проверяют условия в пунктах временного размещения, там же проводят выездные приемы и консультирование граждан.
"Дается оценка работы специальных средств, техники и аварийно-спасательных служб, проводятся рабочие встречи с представителями органов государственной и муниципальной власти, — отмечается в сообщении. — На контроле надзорного органа находится проведение противопаводковых мероприятий, соблюдение прав пострадавших граждан, в том числе, на получение мер поддержки".
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !