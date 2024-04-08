В Самарской области из зон подтопления эвакуировано более 80 человек

Прокуроры районов Самарской области продолжают контролировать ситуацию, связанную с подтоплением территорий ряда населенных пунктов, домовладений граждан, жилых домов, автомобильных трасс и низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокуроры выезжают на территории населенных пунктов, подвергшихся подтоплению.

Всего из зон подтопления эвакуировано свыше 800 человек, 62 из которых размещено в пунктах временного размещения, остальным временное жилье предоставлено родственниками и близкими.

Прокуроры проверяют условия в пунктах временного размещения, там же проводят выездные приемы и консультирование граждан.

"Дается оценка работы специальных средств, техники и аварийно-спасательных служб, проводятся рабочие встречи с представителями органов государственной и муниципальной власти, — отмечается в сообщении. — На контроле надзорного органа находится проведение противопаводковых мероприятий, соблюдение прав пострадавших граждан, в том числе, на получение мер поддержки".