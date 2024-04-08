Ростехнадзор через суд на месяц закрыл цех "Волгацеммаша"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности ОАО "Волгоцеммаш". Об этом сообщает пресс-служба управления.
Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявлено 30 нарушений требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта II класса "Цех литейный черных металлов" ОАО "Волгоцеммаш".
В частности, речь идет о6 невыполненных мероприятиях заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений; отсутствующей экспертизе промышленной безопасности мостового крана; истекшем сроке действия Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; не созданной системе управления промышленной безопасностью на объекте.
В отношении юридического лица ОАО составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении должностного лица вынесено постановление о назначении наказания.
Материалы были направлены в Центральный районный суд Тольятти Самарской области. Судом принято решение о назначении наказания в виде приостановления эксплуатации объекта сроком на 30 суток.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !