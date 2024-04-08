Ростехнадзор через суд на месяц закрыл цех "Волгацеммаша"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности ОАО "Волгоцеммаш". Об этом сообщает пресс-служба управления.

Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявлено 30 нарушений требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта II класса "Цех литейный черных металлов" ОАО "Волгоцеммаш".

В частности, речь идет о6 невыполненных мероприятиях заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений; отсутствующей экспертизе промышленной безопасности мостового крана; истекшем сроке действия Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; не созданной системе управления промышленной безопасностью на объекте.

В отношении юридического лица ОАО составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении должностного лица вынесено постановление о назначении наказания.

Материалы были направлены в Центральный районный суд Тольятти Самарской области. Судом принято решение о назначении наказания в виде приостановления эксплуатации объекта сроком на 30 суток.