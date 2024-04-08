Авито запускает сервис бронирования жилья в путешествиях

Авито запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях. В сервисе "Авито Путешествия" гости смогут получать кэшбек, пользоваться рассрочкой и специальными предложениями от партнеров, а арендодателям станет доступен расширенный инструментарий по управлению объектами.

Сообщается, что новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" с возможностями материнского бренда. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля.

На первом этапе команда Авито Путешествия перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами — до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований, либо потратить их на оплату доставки "Авито" или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и других.

С осени 2024 г. число доступных объектов размещения на Авито Путешествия значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.

По данным Авито, в Самарской области на начало апреля 2024 г. объем предложения доступных для посуточной аренды квартир увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 г., а загородных объектов — более чем в два раза. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2 тыс. руб., в сегменте загородной недвижимости — 8,4 тыс. рублей.

"На протяжении нескольких лет "Авито" уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии, - комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".- Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жилье на "Авито". Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности, кешбэку и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям".

Вместе с расширением предложения и перезапуском программы лояльности для туристов и командированных сервис "Авито Путешествия" планирует сфокусироваться на росте показателей посещаемости: привлекать пользователей к размещенным на платформе объектам с помощью большого количества точек входа в приложении "Авито", бонусов по программе лояльности и инвестировать в широкую маркетинговую кампанию.

Команда сервиса "Авито Путешествия" продолжит развивать и инструменты для работы арендодателей, которые позволяют удобно и прозрачно вести бизнес. Например, запускает новое продвижение объектов — владельцы и управляющие не платят за услугу заранее, а оплачивают дополнительный процент комиссии только в случае, когда гость забронировал жилье.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы бизнес с "Авито" был для владельцев и управляющих объектами ещё более выгодным. Система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания путешественников, круглосуточная поддержка и другие меры направлены на улучшение опыта взаимодействия владельцев недвижимости с платформой. Сегодня нам доверяют более 177 тысяч арендодателей. И такой подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%", — говорит Артем Кромочкин.