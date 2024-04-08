ВСК: треть ДТП в Москве происходит из-за такси и каршеринга

Страховой Дом ВСК составил топ самых аварийных трасс Москвы по итогам 1 квартала 2024 года. Антирейтинг традиционно возглавляет МКАД — почти 7% от всех столичных ДТП. Суммарно виновниками трети дорожных аварий в столичном регионе являются водители такси и каршеринга.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных московских трасс. В антирейтинг в порядке убывания числа дорожных происшествий вошли:

МКАД — почти 7% от всех ДТП в Москве

Дмитровское шоссе — 3,8%

Ленинградское шоссе — 2,4%

Варшавское шоссе — 2,1%

Можайское шоссе — 1,4%

Шоссе Энтузиастов — 1,3%

Каширское шоссе — 1,2%

Проспект Вернадского — 1,1%

Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 10-й км (17% всех происшествий на трассе), 30-й км (14%), 40-й км МКАД и 60-й км МКАД (по 8,5%). Меньше всего автомобильных аварий происходит на 80-м км кольцевой автодороги (3,5%).

В 2024 году сохранился еще один дорожный "тренд" — высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву. На Киевское и Калужское шоссе приходится 1,6% столичных аварий. В целом, в ТиНАО и ЗелАО фиксируется не менее 6% дорожных аварий в Москве.

В рейтинг самых безопасных московских дорог (среди крупных трасс) вошли:

Проспект Андропова — 0,1%

ЦКАД — 0,4%

Рязанское шоссе — 0,5%

Алтуфьевское шоссе — 0,5%

Рублевское шоссе — 0,5%

Ярославское шоссе — 0,7%

Профсоюзная улица — 0,7%

Среди городов Московской области лидерами по аварийности являются:

Балашиха — 8%

Одинцово — 6%

Химки — 5%

Подольск — 4,7%

Люберцы — 4,6%

ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели, увеличение числа дорожных происшествий фиксируется только в четверг — до 17%, а снижение в выходные — с 15% в среднем в будни до 11-12%. Примерно 34% аварий на дорогах в Москве и Московской области происходит по вине автомобилей из корпоративных автопарков (преимущественно такси и каршеринг).