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Страхование Финансы

ВСК: треть ДТП в Москве происходит из-за такси и каршеринга

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК составил топ самых аварийных трасс Москвы по итогам 1 квартала 2024 года. Антирейтинг традиционно возглавляет МКАД — почти 7% от всех столичных ДТП. Суммарно виновниками трети дорожных аварий в столичном регионе являются водители такси и каршеринга.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее аварийных московских трасс. В антирейтинг в порядке убывания числа дорожных происшествий вошли:

  • МКАД — почти 7% от всех ДТП в Москве
  • Дмитровское шоссе — 3,8%
  • Ленинградское шоссе — 2,4%
  • Варшавское шоссе — 2,1%
  • Можайское шоссе — 1,4%
  • Шоссе Энтузиастов — 1,3%
  • Каширское шоссе — 1,2%
  • Проспект Вернадского — 1,1%

Самыми опасными участками МКАД, по оценкам ВСК, стали 10-й км (17% всех происшествий на трассе), 30-й км (14%), 40-й км МКАД и 60-й км МКАД (по 8,5%). Меньше всего автомобильных аварий происходит на 80-м км кольцевой автодороги (3,5%).

В 2024 году сохранился еще один дорожный "тренд" — высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву. На Киевское и Калужское шоссе приходится 1,6% столичных аварий. В целом, в ТиНАО и ЗелАО фиксируется не менее 6% дорожных аварий в Москве.

В рейтинг самых безопасных московских дорог (среди крупных трасс) вошли:

  • Проспект Андропова — 0,1%
  • ЦКАД — 0,4%
  • Рязанское шоссе — 0,5%
  • Алтуфьевское шоссе — 0,5%
  • Рублевское шоссе — 0,5%
  • Ярославское шоссе — 0,7%
  • Профсоюзная улица — 0,7%

Среди городов Московской области лидерами по аварийности являются:

  • Балашиха — 8%
  • Одинцово — 6%
  • Химки — 5%
  • Подольск — 4,7%
  • Люберцы — 4,6%

ДТП в столичном регионе происходят равномерно в течение недели, увеличение числа дорожных происшествий фиксируется только в четверг — до 17%, а снижение в выходные — с 15% в среднем в будни до 11-12%. Примерно 34% аварий на дорогах в Москве и Московской области происходит по вине автомобилей из корпоративных автопарков (преимущественно такси и каршеринг).

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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