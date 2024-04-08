56 пьяных водителей остановили на дорогах Самарской области за три дня

За три дня, с 5 по 7 апреля, в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 56 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также автоинспекторы остановили 165 автомобилистов, нарушивших правила тонировки. Еще 50 человек неправильно перевозили детей. Кроме того, 48 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 55 раз.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !