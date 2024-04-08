56 пьяных водителей остановили на дорогах Самарской области за три дня

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За три дня, с 5 по 7 апреля, в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 56 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области