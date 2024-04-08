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Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке МСП в Челябинске

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех принял участие в семинаре "Финансирование предпринимательских проектов", организованном Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой для компаний, работающих в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП).

Фото: предоставлено Новикомбанком

На мероприятии выступили представители Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области, Фонда содействия инновациям и других организаций, кредитующих предпринимателей. О ключевых мерах господдержки и продуктах Новикомбанка, направленных на рост малого и среднего бизнеса, рассказала директор по работе с клиентами дополнительного офиса Новикомбанка в Челябинске Лариса Тройчанская.

Она заявила, что банк реализует стратегию универсального развития бизнеса, включая активную поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, Новикомбанк стал участником программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, которые позволяют выдавать кредиты бизнесу на срок до 5 лет даже при нехватке залога. Инструмент покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, исполнение контрактов и рефинансирование ранее взятых кредитов.

Представитель Новикомбанка подробно остановилась на инструментах, обеспечивающих доступ МСП к финансированию в сфере госзакупок. Она уточнила, что основной продукт, в котором нуждаются предприниматели, претендующие на заключение госконтрактов, — банковская гарантия на участие в тендере. Чтобы удовлетворить запрос бизнеса, Новикомбанк запустил сервис "Экспресс-гарантии" для МСП. Это удобное онлайн-решение для клиентов, работающих в рамках госзаказа, обеспечивающее максимально оперативное рассмотрение заявки и ее одобрение за один день.

Для исполнителей госзаказа и контрактов с ведущими Госкорпорациями, банк предлагает продукт "Кредит на исполнение контракта для МСП". Его преимуществами являются упрощенная процедура рассмотрения, сокращенный перечень требуемых документов, возможность получить финансирование в объеме до 80% от суммы заключенного контракта и льготная процентная ставка.

"Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса — одно из самых активно развивающихся направлений работы Новикомбанка. На фоне санкционного давления МСП быстрее, чем крупный бизнес, перестраиваются и проще налаживают новые логистические цепочки. Поэтому мы задействуем все возможные механизмы, повышающие доступность кредитования и расширяющие круг получателей поддержки среди предпринимателей", — подчеркнула директор по работе с клиентами дополнительного офиса Новикомбанка в Челябинске Лариса Тройчанская.

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