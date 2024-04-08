Пожар на судне "Империя" в Тольятти ликвидировали

В понедельник, 8 апреля, в 15:08, полностью ликвидировали пожар на прогулочном судне "Империя" на третьем причале тольяттинского речного порта на ул. Коммунистической, 24 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили, а ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался около 9:53. На судне загорелись каюты на двух палубах.

По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться.

Пожару, площадь которого составила 200 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили 61 человека и 18 единиц техники.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.