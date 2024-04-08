Площадь пожара 200 км. м: корабль в Тольятти продолжает гореть

В Тольятти спасатели МЧС продолжают ликвидировать пожар на судне. На данный момент площадь пожара составляет 200 кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

Горят каюты на двух палубах.

Сигнал о пожаре поступил утром, в 9:53. В машинном отделении судна "Империя" было сильное задымление.

По уточненной информации, судно отправилось в путь по Волге и задымилось. На борту был только экипаж, ему удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. Тушение продолжается.