В Тольятти загорелось прогулочное судно

В понедельник, 8 апреля, в 9:53 поступило сообщение о загорании прогулочного судна В Тольятти.

По прибытию установлено, что в машинном отделении судна "Империя" сильное задымление.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

На месте работают 61 специалист и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.