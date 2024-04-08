"Росгосстрах": из-за паводка в шести регионах страны в компании объявлен статус "массовый убыток" с упрощенным порядком урегулирования страховых случаев

Раннее резкое потепление во многих регионах обернулось стремительным таянием снега и выходом рек из берегов: на 8 апреля весеннее половодье и подтопление жилых домов уже зафиксировано в 39 российских регионах. В Оренбургской области ситуация усложнилась прорывом дамбы на реке Урал в Орске: улицы в старой части города превратились в реки, местами передвигаться можно только на лодке. Ранее тревожные новости поступали с Алтайского края и других областей.
Среди пострадавших собственников жилья немало клиентов "Росгосстраха": на 8 апреля страховым событиям, связанным с паводками, уже в шести российских регионах — Алтайском крае, Оренбургской и Вологодской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан — в компании присвоен статус "массовый убыток". В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов — их "Росгосстрах" запрашивает самостоятельно.
"С точки зрения урегулирования страхового случая, паводок — это самый "простой" для подтверждения риск, который, как правило, признается страховым случаем. Более того, "Росгосстрах" при подтоплениях не запрашивает у своих клиентов подтверждающие документы, потому что об этом происшествии много пишут в СМИ, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка дом и застрахованные постройки на участке подверглись разрушениям. В прошломгоду по риску "паводок" "Росгосстрах" выплатил своим клиентам порядка 80 млн рублей. И эти деньги наверняка не будут лишними для владельца дома, которому предстоит все это восстанавливать. Более того, компенсация может быть выплачена, если после сильных дождей повысился уровень грунтовых вод и было повреждено строение и имущество, которое находилось в доме".
Юлия Серова рассказала, что сотрудники кол-центра "Росгосстраха" обзванивают клиентов и консультируют их по порядку действий. Из регионов продолжают поступать телефонные звонки о страховых случаях, самих заявлений на страховую выплату пока подано относительно немного: собственникам жилья пока не до этого, они на местах пытаются минимизировать ущерб имуществу. На сегодняшний день больше всего заявлений поступило от клиентов компании из Республики Мордовия.
С учетом угрозы затопления и в других регионах, "Росгосстрах" ожидает дальнейшие обращения от клиентов компании. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.
Эксперты "Росгосстраха" напомнили, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.