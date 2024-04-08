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Страхование Финансы

"Росгосстрах": из-за паводка в шести регионах страны в компании объявлен статус "массовый убыток" с упрощенным порядком урегулирования страховых случаев

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Раннее резкое потепление во многих регионах обернулось стремительным таянием снега и выходом рек из берегов: на 8 апреля весеннее половодье и подтопление жилых домов уже зафиксировано в 39 российских регионах. В Оренбургской области ситуация усложнилась прорывом дамбы на реке Урал в Орске: улицы в старой части города превратились в реки, местами передвигаться можно только на лодке. Ранее тревожные новости поступали с Алтайского края и других областей.

Среди пострадавших собственников жилья немало клиентов "Росгосстраха": на 8 апреля страховым событиям, связанным с паводками, уже в шести российских регионах — Алтайском крае, Оренбургской и Вологодской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан — в компании присвоен статус "массовый убыток". В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов — их "Росгосстрах" запрашивает самостоятельно.

"С точки зрения урегулирования страхового случая, паводок — это самый "простой" для подтверждения риск, который, как правило, признается страховым случаем. Более того, "Росгосстрах" при подтоплениях не запрашивает у своих клиентов подтверждающие документы, потому что об этом происшествии много пишут в СМИ, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка дом и застрахованные постройки на участке подверглись разрушениям. В прошломгоду по риску "паводок" "Росгосстрах" выплатил своим клиентам порядка 80 млн рублей. И эти деньги наверняка не будут лишними для владельца дома, которому предстоит все это восстанавливать. Более того, компенсация может быть выплачена, если после сильных дождей повысился уровень грунтовых вод и было повреждено строение и имущество, которое находилось в доме".

Юлия Серова рассказала, что сотрудники кол-центра "Росгосстраха" обзванивают клиентов и консультируют их по порядку действий. Из регионов продолжают поступать телефонные звонки о страховых случаях, самих заявлений на страховую выплату пока подано относительно немного: собственникам жилья пока не до этого, они на местах пытаются минимизировать ущерб имуществу. На сегодняшний день больше всего заявлений поступило от клиентов компании из Республики Мордовия.

С учетом угрозы затопления и в других регионах, "Росгосстрах" ожидает дальнейшие обращения от клиентов компании. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.

Эксперты "Росгосстраха" напомнили, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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