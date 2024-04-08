Более 30 тысяч самарцев зарегистрировали право собственности на недвижимость в Сбере в электронном формате в 2023 году

По итогам 2023 года более 30 тысяч самарцев зарегистрировали своё жильё при помощи сервиса "Электронная регистрация права собственности". 20% всех сделок приходится на недвижимость, приобретённую без ипотеки за собственные средства клиента.

С начала 2024 года ежемесячно электронную регистрацию права собственности проходят порядка тысячи сделок с недвижимостью. Данная услуга позволяет пользователям экономить время. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 24 часов до двух рабочих дней, в то время как обычная регистрация — до шести дней.

Также популярностью среди жителей Самары пользуется "Сервис безопасных расчётов". В 2023 году самарцы пользовались им в 2 раза активнее, чем в 2022 году. Технологичный сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя "замораживаются" на специальном счёте и перечисляются продавцу только после регистрации договора купли-продажи.

"Мы понимаем, как людям важно обезопасить себя и свои денежные средства в процессе заключения сделки с недвижимостью. Для подобных ситуаций мы предлагаем сервис "Регистрация и расчёты", который объединяет сразу две услуги, — с его помощью можно без риска зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в три раза дешевле, чем если оформлять их по отдельности. Услуга подходит для тех, кто за свои средства покупает вторичную недвижимость или дом с участком", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.