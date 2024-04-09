В Самарской области совершили диверсию на железной дороге

На железной дороге под Самарой совершили диверсию неизвестные. Все случилось на перегоне Жигулевское море — Тольятти.
По данным источников в правоохранительных органах, 5 апреля стало известно о поджоге релейного шкафа и шкафа с аккумуляторными батареями. Пострадали шкаф сигнализации, централизации и блокировки. Впрочем, на работу поездов это не повлияло. Сейчас ведется расследование по статье 281 УК РФ "Диверсия". Диверсантам грозит до 20 лет лишения свободы.
"Таких диверсантов находят и отдают под суд. Обычно они совершают преступления за копейки, а "уезжают" на большие сроки. Платят же им, по имеющейся версии, с территории Украины", — рассказал источник в правоохранительных структурах.
Силовики с начала СВО неоднократно сообщали о задержании диверсантов. Первый приговор из этой серии вынесли в Белгороде в феврале 2023 года. Только за подготовку к диверсии на железной дороге местные жители Александр Турьянский и Георгий Зеленин получили по три с половиной года колонии строгого режима.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !