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Происшествия

В Самарской области совершили диверсию на железной дороге

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На железной дороге под Самарой совершили диверсию неизвестные. Все случилось на перегоне Жигулевское море — Тольятти.

По данным источников в правоохранительных органах, 5 апреля стало известно о поджоге релейного шкафа и шкафа с аккумуляторными батареями. Пострадали шкаф сигнализации, централизации и блокировки. Впрочем, на работу поездов это не повлияло. Сейчас ведется расследование по статье 281 УК РФ "Диверсия". Диверсантам грозит до 20 лет лишения свободы.
 
"Таких диверсантов находят и отдают под суд. Обычно они совершают преступления за копейки, а "уезжают" на большие сроки. Платят же им, по имеющейся версии, с территории Украины", — рассказал источник в правоохранительных структурах.
 
Силовики с начала СВО неоднократно сообщали о задержании диверсантов. Первый приговор из этой серии вынесли в Белгороде в феврале 2023 года. Только за подготовку к диверсии на железной дороге местные жители Александр Турьянский и Георгий Зеленин получили по три с половиной года колонии строгого режима.

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