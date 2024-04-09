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Новикомбанк профинансировал создание технической базы для выпуска новых вагонов метро

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование заводу "Метровагонмаш", крупнейшему в стране производителю вагонов метро. Средства направляются на разработку конструкторской документации для перспективных вагонов метрополитена, а также на обновление производственно-технологической базы предприятия.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Финансирование Новикомбанка позволило создать технологическую базу и разработать конструкторскую документацию для поезда нового поколения "Москва-2024". В марте его запустили в эксплуатацию на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. В церемонии запуска участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кредитное соглашение Новикомбанк и компания "Метровагонмаш" заключили на сумму 2,947 млрд рублей сроком до 30 июня 2038 года. Среди целей проекта — разработка документации и обновление оборудования для выпуска вагонов "Балтиец" для Петербургского метрополитена, суверенизации вагонов метро "Москва-2020" и других серий.

Финансирование компании "Метровагонмаш" осуществляется в рамках кластерной инвестиционной платформы — совместного проекта Минпромторга России, Фонда развития промышленности (ФРП) и корпорации развития ВЭБ.РФ. Интеграция мер господдержки в экономику проектов позволяет Новикомбанку значительно снижать стоимость кредитования для промышленных предприятий и предоставлять партнерам займы по льготной процентной ставке.

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