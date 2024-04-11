Санкт-Петербург продолжит креативить и удивлять на выставке "Россия"

Многогранный, яркий и динамичный город. Таким увидели Санкт-Петербург посетители международной выставки-форума "Россия". По поручению Президента Владимира Путина ее работа продлена до 8 июля. Это значит, что гостей петербургского стенда на ВДНХ ждет много интересного.

С 4 ноября экспозицию Санкт-Петербурга на выставке "Россия" посетили рекордные 2,5 млн человек. Интерактивность, высокотехнологичность и дружная работа команды стендистов сделали стенд Северной столицы одним из главных центров притяжения. С утра до вечера здесь кипит жизнь — интерактивы, лекции, мастер-классы, викторины, розыгрыши, встречи с интересными людьми и даже танцы. В ходе выставки на стенде зародилась новая добрая традиция: стендисты и гости танцуют вместе.

Экспозиция Санкт-Петербурга на ВДНХ представлена в формате "Было-Стало-Будет": в 16 тематических сезонах посетители знакомились как с уже реализованными масштабными проектами, так и с грандиозными планами современного мегаполиса.

Благодаря огромным техническим возможностям, стенд постоянно меняет наполнение, что позволяет креативно презентовать разные отрасли и достижения Петербурга. Так, в исторический сезон в его фотозону из Петропавловской крепости приехала скульптура "Зайцы, спасающие собрата". Для морской недели привезли подлинный штурвал ледокола "Красин", а для спортивной — настоящие хоккейные кубки.

Экспозицию посетили более 100 амбассадоров города. На стенде провели 80 розыгрышей призов и вручили более 110 тысяч сувениров. Можно было даже выиграть тур в Северную столицу.

Гостеприимный город продолжит удивлять жителей Москвы и туристов до 8 июля 2024 года. Многогранный Петербург запустит еще шесть новых тематических сезонов: креативный, легендарный, блистательный, энергичный, семейный, открытый. Все они продемонстрируют новый этап жизни города и страны, а также возможности для личного развития молодежи и детей.

"Санкт-Петербург — это город, где рождается хорошее настроение. В основу работы стенда на выставке "Россия" мы закладывали принцип: "Начни свое посещение Санкт-Петербурга с посещения экспозиции на ВДНХ". Высокие технологии и креативные идеи команды позволяют нам рассказать о многом и в разных форматах", — подчеркивает Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.