16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито запускает сервис бронирования жилья в путешествиях Журналист-мотоциклист из Самары установила мировой рекорд на Ямале Самарская область одержала победу в номинации "Лучшее представление региона России" на MITT Самарская область показывает туристические возможности региона на федеральном уровне Отпуск мечты от "Пятёрочки": торговая сеть запустила новую акцию

Туризм Общество

Санкт-Петербург продолжит креативить и удивлять на выставке "Россия"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 180
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Многогранный, яркий и динамичный город. Таким увидели Санкт-Петербург посетители международной выставки-форума "Россия". По поручению Президента Владимира Путина ее работа продлена до 8 июля. Это значит, что гостей петербургского стенда на ВДНХ ждет много интересного.

Фото: СПб ГБУ "Конгрессно-выставочное бюро"

С 4 ноября экспозицию Санкт-Петербурга на выставке "Россия" посетили рекордные 2,5 млн человек. Интерактивность, высокотехнологичность и дружная работа команды стендистов сделали стенд Северной столицы одним из главных центров притяжения. С утра до вечера здесь кипит жизнь — интерактивы, лекции, мастер-классы, викторины, розыгрыши, встречи с интересными людьми и даже танцы. В ходе выставки на стенде зародилась новая добрая традиция: стендисты и гости танцуют вместе.

Экспозиция Санкт-Петербурга на ВДНХ представлена в формате "Было-Стало-Будет": в 16 тематических сезонах посетители знакомились как с уже реализованными масштабными проектами, так и с грандиозными планами современного мегаполиса.

Благодаря огромным техническим возможностям, стенд постоянно меняет наполнение, что позволяет креативно презентовать разные отрасли и достижения Петербурга. Так, в исторический сезон в его фотозону из Петропавловской крепости приехала скульптура "Зайцы, спасающие собрата". Для морской недели привезли подлинный штурвал ледокола "Красин", а для спортивной — настоящие хоккейные кубки.

Экспозицию посетили более 100 амбассадоров города. На стенде провели 80 розыгрышей призов и вручили более 110 тысяч сувениров. Можно было даже выиграть тур в Северную столицу.

Гостеприимный город продолжит удивлять жителей Москвы и туристов до 8 июля 2024 года. Многогранный Петербург запустит еще шесть новых тематических сезонов: креативный, легендарный, блистательный, энергичный, семейный, открытый. Все они продемонстрируют новый этап жизни города и страны, а также возможности для личного развития молодежи и детей.

"Санкт-Петербург — это город, где рождается хорошее настроение. В основу работы стенда на выставке "Россия" мы закладывали принцип: "Начни свое посещение Санкт-Петербурга с посещения экспозиции на ВДНХ". Высокие технологии и креативные идеи команды позволяют нам рассказать о многом и в разных форматах", — подчеркивает Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5