В Самаре состоится конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

С 15 по 19 апреля Самарский институт культуры примет XI Международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова. Его участниками станут более 300 академических исполнителей со всей России.

Они выступят в номинациях: "Народные инструменты: баян, аккордеон (соло)", "Народные струнные щипковые инструменты (соло)", "Фортепиано (соло)", "Фортепианный ансамбль", "Искусство концертмейстера", "Оркестровые духовые и ударные инструменты (соло)", "Оркестровые струнные инструменты (соло)", "Академические хоры и хоровые ансамбли", "Камерное пение", "Вокальный ансамбль", "Академическое пение (соло)", "Оркестровое дирижирование" и "Оркестры".

В течение пяти дней для участников пройдут открытые конкурсные прослушивания, мастер-классы экспертов фестиваля, концерт-приношение самарских композиторов Савелию Орлову и не только. В открытии примет участие Самарский молодежный симфонический оркестр под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова.

Конкурсные прослушивания по всем направлениям пройдут на площадках Самарского государственного института культуры. Мастер-классы проведут эксперты, ведущие музыканты Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Среди них Дмитрий Коваленко, художественный руководитель и дирижер Орловского губернаторского камерного хора "ЛИК", заслуженный работник культуры РФ, Сергей Попов, доцент кафедры композиции и инструментовки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, композитор, музыковед, Вера Носина, профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель культуры Киргизии, Сергей Игнатов, дирижер, преподаватель отдела духовых и ударных инструментов Волоколамской детской школы искусств, кавалер знака за достижения в культуре РФ, член попечительского совета Международного АРТ-Фестиваля "Роза Ветров", Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения, декан вокально-режиссерского факультета СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженная артистка РФ.

Центральным событием фестиваля станет концерт-приношение самарских композиторов Савелию Орлову, который состоится 16 апреля. Камерно-инструментальную и хоровую музыку Аллы Виноградовой, Владислава Честнодумова, Галины Разбаевой, Артура Сафеева, Илоны Дягилевой, Леи Виктовской, Василия Тонковидова и Алексея Тищенко-Буденого исполнят солисты и артисты оркестра Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Николай Фефилов (фортепиано), Мария Ищенко (скрипка), Дарья Жукова (виолончель), Олег Опарин (кларнет) и не только.

Организатором конкурса выступает Самарский государственный институт культуры. Мероприятие проводится при информационной поддержке Министерства культуры Самарской области, Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, Самарской организации Союза композиторов России, Агентства социокультурных технологий и благотворительного фонда "Радость".